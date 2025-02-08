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2025 yılı milletvekili ve emekli vekil maaşları belli oldu

2025 yılı milletvekili ve emekli vekil maaşları belli oldu

Ocak ayında enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından milletvekilli maaşı 196 bin 775 TL, milletvekili emeklilerine ödenecek maaş ise 123 bin 759 TL'ye yükseldi.

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Asgari ücret ve emekli maaşlarının açıklanmasının ardından, 2025 yılında milletvekillerinin de alacağı maaş belli oldu.

Enflasyon farkı baz alınarak belirlenen rakam, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ocak ayı enflasyon farklarını açıklamasıyla milletvekillerinin maaşları da netleşti.

YÜZDE 15,75 ZAMLA 196 BİN 775 TL OLDU

Böylelikle milletvekillerinin maaşlarına yüzde 15,75'lik artış yaşanarak güncel milletvekili maaşı 196 bin 775 TL oldu.

EMEKLİ MİLLETVEKİLİ MAAŞI: 123 BİN 759 TL

En az iki yıl milletvekilliği yapmış bir kişi, yaş ve prim gün sayısı şartını yerine getirmeleri durumunda alacakları emekli milletvekili maaşı 2025 yılı itibarıyla 123 bin 759 TL'ye yükseldi.

2025 TEMMUZ AYINA KADAR GEÇERLİ

Maaşlar, 2025 yılının temmuz ayına kadar geçerli olacaktır.

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