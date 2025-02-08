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Sivasspor – Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Sivasspor – Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

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Trendyol Süper Lig’in 23’üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında 2-0 mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenerek Trabzonspor maçı öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

SİVASSPOR 0–0 BEŞİKTAŞ (CANLI SKOR)

Sivasspor – Beşiktaş karşılaşması, 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 20 maçta sekiz galibiyet, sekiz beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, Sivasspor karşısında üç puan alarak yükselişe geçmek istiyor. Bu sezon deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmada iki galibiyet, altı beraberlik ve iki yenilgi yaşayan Beşiktaş, dış sahada 18 puan kaybetti.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Moutoussamy, Tolga, Charisis, Simic, Efkan, Manaj

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi, Immobile

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