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Alişan: Sevgililer Günü'nde Umre'ye gideceğiz

Alişan: Sevgililer Günü'nde Umre'ye gideceğiz

Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile 14 Şubat Sevgililer Günü`nde Umre'yi ziyaret edeceklerini söyledi. Alişan, ‘‘Evlendikten sonra hep eşimle Umre`ye gitmek istemiştim. Sevgililer Günü`nde Mekke`de olacağız.'' dedi.

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14 Şubat Sevgililer Günü'ne az bir süre kaldı. Eşlerine veya sevgililerine sürpriz yapmak isteyenler için anlam ifade eden 14 Şubat'la ilgili şarkıcı Alişan'dan bir açıklama geldi.

Önceki akşam KKTC'de sahne alan Alişan, konser öncesi, eşi Buse Varol ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE UMRE'YE GİDECEKLER

Alişan daha sonra Sevgililer Günü planlarını da paylaştı. Sevgililer Günü’nde en özel dileğini gerçekleştireceğini söyleyen Alişan, "Evlendikten sonra hep eşimle Umre’ye gitmek istemiştim. Bu sene, o sene. Sevgililer Günü’nde Mekke’de olacağız. Benim için çok özel olacak" dedi.

Buse Varol ise ilk kez Umre’ye gideceğini belirterek, "Alişan, ‘Gidelim mi?’ dediğinde çok mutlu oldum ve inanılmaz heyecanlandım" şeklinde konuştu.

ALİŞAN DAHA ÖNCE DE GİTTİ

Öte yandan Alişan geçtiğimiz yıllarda Umre ziyaretleri yapmıştı.

Alişan son olarak geçtiğimiz yıl şubat ayında Umre ziyaretini yeniden gerçekleştirmişti.

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