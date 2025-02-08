BIST 9.952
DOLAR 35,97
EURO 37,18
ALTIN 3.308,28
HABER /  GÜNCEL

Kültür ve Turizm Bakanlığı Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı.

Abone ol

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan "Grand Kartal Otel kaçak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır. Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
2025 yılı milletvekili ve emekli vekil maaşları belli oldu
2025 yılı milletvekili ve emekli vekil maaşları belli oldu
Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'yı hayrete düşürdü!
Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'yı hayrete düşürdü!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: Erdoğan'dan üç ülkeye ziyaret!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: Erdoğan'dan üç ülkeye ziyaret!
Sivasspor – Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Sivasspor – Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Dilan Polat, Anıtkabir'den fotoğraflar paylaştı ortalık yıkıldı
Dilan Polat, Anıtkabir'den fotoğraflar paylaştı ortalık yıkıldı
MHP'den İmamoğlu açıklaması: İmamoğlu'nun dizginlenemeyen ihtirasları...
MHP'den İmamoğlu açıklaması: İmamoğlu'nun dizginlenemeyen ihtirasları...
Vincent Aboubakar için sürpriz iddia
Vincent Aboubakar için sürpriz iddia
Alişan: Sevgililer Günü'nde Umre'ye gideceğiz
Alişan: Sevgililer Günü'nde Umre'ye gideceğiz
İstanbul Valiliği'nden 'Sakarya İlkokulu' açıklaması
İstanbul Valiliği'nden 'Sakarya İlkokulu' açıklaması
Hamaney, Hamas’ın üst düzey isimleriyle görüştü
Hamaney, Hamas’ın üst düzey isimleriyle görüştü
Küçükçekmece'de 2 katlı binada yangın çıktı
Küçükçekmece'de 2 katlı binada yangın çıktı
Işıkhan: Kadın istihdamına aylık 20 bin 745 TL destek
Işıkhan: Kadın istihdamına aylık 20 bin 745 TL destek