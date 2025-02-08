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Ege Denizi'nde peş peşe deprem oldu! AFAD'dan uyarı geldi

Ege Denizi'nde peş peşe deprem oldu! AFAD'dan uyarı geldi

Ege Denizi'nde şiddetli sarsıntılar sürüyor. AFAD, Ege Denizi'nde 4,4, 4,3 ve 4,1 büyüklüğünde peş peşe 3 deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Santorini Adası'ndaki aktif yanardağdaki hareketlilik nedeniyle Ege Denizi'ndeki ardı sıra meydana gelen depremler hız kesmeden devam ediyor.

BÖLGEDE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son olarak Ege Denizi'nde art arda 3 sarsıntının oluştuğunu açıkladı.

Yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan depremlerin büyüklüğü ise 4,4, 4,3 ve 4,1 olarak kayıtlara geçti.

AFAD'DAN UYARI

Öte yandan AFAD, Santorini Adası yakınlarındaki Kolumbo Volkanı'nın olası patlama durumuna ilişkin kül yağmuru uyarısı yaptı. "Etkileri ülkemize kadar ulaşabilir" denildi.

Ege Denizi'nde oluşan son depremlerin listesi...

YER                  SAAT                  ​ŞİDDET

​Ege Denizi:       20.15                      4,4​
Ege Denizi:       19.51                      4,1
Ege Denizi:       19.29                      4,3

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