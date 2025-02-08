Ege Denizi'nde peş peşe deprem oldu! AFAD'dan uyarı geldi

Ege Denizi'nde şiddetli sarsıntılar sürüyor. AFAD, Ege Denizi'nde 4,4, 4,3 ve 4,1 büyüklüğünde peş peşe 3 deprem meydana geldiğini bildirdi.Abone ol
Santorini Adası'ndaki aktif yanardağdaki hareketlilik nedeniyle Ege Denizi'ndeki ardı sıra meydana gelen depremler hız kesmeden devam ediyor.
BÖLGEDE PEŞ PEŞE DEPREMLER
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son olarak Ege Denizi'nde art arda 3 sarsıntının oluştuğunu açıkladı.
Yerin 7 kilometre derinliğinde oluşan depremlerin büyüklüğü ise 4,4, 4,3 ve 4,1 olarak kayıtlara geçti.
AFAD'DAN UYARI
Öte yandan AFAD, Santorini Adası yakınlarındaki Kolumbo Volkanı'nın olası patlama durumuna ilişkin kül yağmuru uyarısı yaptı. "Etkileri ülkemize kadar ulaşabilir" denildi.
Ege Denizi'nde oluşan son depremlerin listesi...
YER SAAT ŞİDDET
Ege Denizi: 20.15 4,4
Ege Denizi: 19.51 4,1
Ege Denizi: 19.29 4,3