Solskjaer: Bir şeylere rağmen kazanmayı severim

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor maçının ardından açıklamalar yaptı. Maç saatine değinen Solskjaer, "Bir şeyler sayesinde değil bir şeylere rağmen kazanmayı severim." ifadelerini kullandı.

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Net Global Sivasspor'u Emirhan Topçu ve Joao Mario'nun golleriyle 2-0 yendi. Siyah beyazlılar puanını 35 yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Çok önemli bir 3 puan. Deplasmanda kazanmak çok önemli. Bugün taraftarlarımız inanılmazdı, onlara teşekkür etmeliyiz. Oyunu domine etmek ve hızlı çıkmak planımızdı. İlk gol çok güzeldi. 2-0 çok iyi. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Defansif organizasyonlara çalıştık. Bugünkü enerjimiz iyiydi. Oyuncularım taktik disiplini sağladığı için mutluyum. Mustafa, Fahri'ye daha çok şans vereceğim. Ligdeki her maç çok önemli. Gelecek sezon Avrupa'da yer alabilmek her maçı kazanmaya çalışacağız. Trabzonspor maçına iyi bir şekilde çalışmamız lazım. Yukarı bakmamız lazım. Belki sakatlıklar yüzünden taktiksel değişme olabilir ama iyi bir şekilde çalışacağız.

BİR ŞEYLERE RAĞMEN KAZANMAYI SEVERİM!

Oyuncu sağlığı açısından bu saatte oynamak tehlikeli olabilir ama ben hiçbir yardım olmadan, bir şeyler sayesinde değil bir şeylere rağmen kazanmayı severim."