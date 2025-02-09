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Bakanlıktan Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Bakanlıktan Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasına ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan "Grand Kartal Otel kaçak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır. Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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