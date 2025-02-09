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Tüketiciler Birliği Başkanı 'faturalarda düşüş olacak' diyerek açıkladı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tüketiciler Birliği Başkanı 'faturalarda düşüş olacak' diyerek açıkladı!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, apartmanlarda kullanılan ortak sıcak su sayaçlarının daire başına böldürülmesi durumunda su faturalarında önemli derecede düşüş yaşanacağını belirtti.

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Şahin, AA muhabirine, birçok kentteki binalarda daire sakinlerine merkezi sıcak su dağıtımı yapıldığını söyledi.

Bu uygulamada sular idaresinden tek sayaçtan alınan soğuk suyun ısıtılarak dairelere dağıtıldığını anlatan Şahin, tek sayaçtan alınan suyun kademeli fiyatlandırmaya girdiği için apartman sakinlerinin fazladan para ödediğine dikkati çekti.

"Daire başına bölünmesi lazım"

Vatandaşların ikamet ettikleri kentlerin sular idaresine giderek başvuru yapıp suyu daire başına böldürdüklerinde faturalarında ciddi düşüş yaşayacağını ifade eden Şahin, "Ülkemizde birçok bina daire sakinlerine sıcak su dağıtımı yapılıyor. Suda kademeli fiyatlara geçildiği için 30-40 daireli binada illa ki su üçüncü kademeden değerlendiriliyor ve faturalandırılıyor. Bunun daire başına bölünmesi lazım. Aslında böyle bir uygulama da var fakat bunu su idarelerine bildirmek gerekiyor." dedi.

Sıcak su daire başına bölündüğü takdirde maliyet 3'te 1'e düşüyor

Mevzuatın bu konuda uygun olduğunu, sular idaresinin apartmanda yaptığı tespit sonucu su sayaçlarının kolaylıkla dairelere böldürülebildiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bina yöneticilerinin bulundukları şehirdeki su idarelerine gidip 'biz su sayacını sıcak suda kullanıyoruz' deyip bildirimde bulunması gerekiyor. Su idaresi de bunu gidip araştırıyor ve sıcak su ihtiyacı için kullanıldığını tespit edip tutanak tutarak daire başına bölüyor. Dolasıyla üçüncü kademeden değil, birinci kademeden fiyatlandırılıyor. Bunu bilmedikleri için su idaresine başvurmayan çok sayıda apartman var. Fazla su faturası ödüyorlar. Eğer bu yapılırsa ödemeler 3'te 1'e düşer. Bu anlamda vatandaşları uyarmak istedik hatta bu durumdan haberdar olmayan vatandaşlarımız dairelerine sıcak su için kombi ya da şofben alıyorlar. Buna gerek yok. Zaten merkezi bir sıcak su uygulaması var. Bizim anlattığımız yöntemle vatandaşlar fazla su parası ödemeden sıcak suyu temin etmiş olacak."

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