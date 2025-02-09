Adana Demirspor ceza alacak mı?

Galatasaray-Adana Demirspor maçı, 11. dakikada verilen penaltı kararı sonrası gerildi ve Adana Demirspor’un 30. dakikada sahadan çekilmesiyle tatil edildi. TFF talimatlarına göre sahadan çekilen takıma hükmen mağlubiyet verilirken, ayrıca puan silme ve maddi tazminat gibi yaptırımlar uygulanabiliyor.

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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Adana Demirspor'u ağırladı. Maçın 11. dakikasında Semih Güler'in ceza sahasında Dries Mertens'e müdahalesi sonrası Belçikalı oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

Adana Demirsporlu futbolcular bu karara tepki gösterse de hakemin kararı değişmedi.

Penaltı atışı için topun başına geçen Alvaro Morata vuruşu gole çevirerek skoru 1-0'a getirdi.

TAKIM SAHADAN ÇEKİLDİ

Mücadelenin 30. dakikasında oyun durduğu sırada Adana Demirspor kaptanları Tayfun Aydoğan ve Semih Güler, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile konuştuktan sonra takımı sahadan çekti.

TFF TALİMATI NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Müsababakyı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir." ifadeleri yer alıyor.