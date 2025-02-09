Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a yabancı hakem çağrısı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. haftasında Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederken, kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı derbi için yabancı hakem çağrısı yaptı. Ilıcalı, Galatasaray’a birlikte TFF’ye başvuruda bulunma teklifinde bulunarak, derbiyi dünyanın en ünlü yabancı hakeminin yönetmesi gerektiğini söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulünün asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, derbiyi yabancı hakemin yönetmesi için Galatasaray'a çağrıda bulundu.

"Buradan hemen çağrıda bulunalım. Galatasaray'ın yabancı hakem konusundaki açıklamalarını takip ettik. Bu derbi dünyanın en ünlü yabancı hakemi tarafından yönetilsin. İki takım olarak TFF'ye başvuruda bulunalım."