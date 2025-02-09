BIST 9.952
DOLAR 35,97
EURO 37,18
ALTIN 3.308,28
HABER /  SPOR

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a yabancı hakem çağrısı

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a yabancı hakem çağrısı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. haftasında Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederken, kulübün asbaşkanı Acun Ilıcalı derbi için yabancı hakem çağrısı yaptı. Ilıcalı, Galatasaray’a birlikte TFF’ye başvuruda bulunma teklifinde bulunarak, derbiyi dünyanın en ünlü yabancı hakeminin yönetmesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulünün asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, derbiyi yabancı hakemin yönetmesi için Galatasaray'a çağrıda bulundu.

"Buradan hemen çağrıda bulunalım. Galatasaray'ın yabancı hakem konusundaki açıklamalarını takip ettik. Bu derbi dünyanın en ünlü yabancı hakemi tarafından yönetilsin. İki takım olarak TFF'ye başvuruda bulunalım."

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale Valiliği'nden "Yürüyüşe Valilikten izin çıkmadı" haberine ilişkin açıklama
Çanakkale Valiliği'nden "Yürüyüşe Valilikten izin çıkmadı" haberine ilişkin açıklama
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
AK Parti İl Başkanlığı duyurdu: Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün istifası alındı
AK Parti İl Başkanlığı duyurdu: Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün istifası alındı
Rizespor'u konuk eden Kasımpaşa 3 puanı aldı, Burak Yılmaz kırmızı kart gördü
Rizespor'u konuk eden Kasımpaşa 3 puanı aldı, Burak Yılmaz kırmızı kart gördü
Fenerbahçe, Alanya’da hata yapmadı
Fenerbahçe, Alanya’da hata yapmadı
"Sinan Burhan kim" diyen Şirin Payzın'ın 'Karayılan' arşivi ortaya döküldü
"Sinan Burhan kim" diyen Şirin Payzın'ın 'Karayılan' arşivi ortaya döküldü
Bakan Uraloğlu, ocakta 1 milyarın üzerinde zararlı erişim isteğinin engellendiğini bildirdi
Bakan Uraloğlu, ocakta 1 milyarın üzerinde zararlı erişim isteğinin engellendiğini bildirdi
Devlet Bahçeli'den sağlık durumuna ilişkin açıklama: İyileşme sürecine girdim
Devlet Bahçeli'den sağlık durumuna ilişkin açıklama: İyileşme sürecine girdim
Tüketiciler Birliği Başkanı 'faturalarda düşüş olacak' diyerek açıkladı!
Tüketiciler Birliği Başkanı 'faturalarda düşüş olacak' diyerek açıkladı!
Yenilenen Citroen C4 ve C4 X Türkiye'de tüketicilerle buluştu! İşte fiyatı
Yenilenen Citroen C4 ve C4 X Türkiye'de tüketicilerle buluştu! İşte fiyatı
Bakan Murat Kurum: Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam
Bakan Murat Kurum: Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam
Türkiye duman altında: Sigarayla mücadelede sınıfta kaldık
Türkiye duman altında: Sigarayla mücadelede sınıfta kaldık