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AK Parti İl Başkanlığı duyurdu: Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün istifası alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti İl Başkanlığı duyurdu: Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün istifası alındı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığından, partinin Dinar İlçe Başkanı İbrahim Özgül'ün istifasının alındığı duyuruldu.

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AK Parti İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli hemşehrilerimiz, Burger King firmasına ait bir şubenin açılışına katılan AK Parti Dinar İlçe Başkanı'mızın istifası alınmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Filistin'de yaşanan soykırım ve yıkımın faili olan İsrail'e destek veren firma ve markalara karşı boykot irademiz nettir. Tüm teşkilat mensuplarımızın boykot konusundaki tavrı da açıktır.

Milletimizin hassasiyetleri kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle gerekli tavrı vakit kaybetmeden alıyor ve olayla ilgili tahkikatı başlatıyoruz."

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