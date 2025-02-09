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Okan Buruk: Bu kararı bekleyenler varmış!

Okan Buruk: Bu kararı bekleyenler varmış!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası “Bekleyenler varmış, hemen tweet attılar” diyerek tepki gösterdi. Maçın tatil edilmesinin masum bir karar olmadığını savunan Buruk, Adana Demirspor’un sahadan çekilmesini Türk futbolunu kötü göstermek için yapılan bir hamle olarak değerlendirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Konuk ekip, 30. dakikada sahadan çekilince maç tatil edildi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

"BEKLEYENLER VARMIŞ, HEMEN TWEET ATTILAR!"

"Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış, tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almak istemiyorum... Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, 'Biz hiç vazgeçmedik' pankartı açmıştı. Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakındı. Adana Demirspor aleyhine yapılan ilk hata değil bu. Bu kararın masum ve anlık bir karar olduğuna inanmıyorum."

"YAŞANANLARIN MASUM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

"Oyuncular oynanmak istiyordu, 'Ne oldu?' dediler. Belki farklı kazanacaktık, belki Adana Demirspor puan alacaktı. Çok genç oyuncuları var burada oynuyorlardı, bir anda birisi arıyor ve takımı sahadan çekiyor. Çok masum olduğunu düşünmüyorum yaşananların. TFF kararını verecek tabii. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var. Saygı duyuyorum ama üzüntülüyüm. Adana Demirspor çok önemli bir camia, bunu bilmek lazım. Onlar için de ayrıca üzüldüm."

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