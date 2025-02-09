Fenerbahçe cephesinden açıklama: Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz

Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk ekibin 30. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, yaşanan olay sonrası Galatasaray'ı hedef alarak sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı.

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Maçın 30. dakikasında Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi üzerine karşılaşma yarıda kaldı.

Bu olayın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı hedef alan sert bir açıklama yaptı. Belgü, "Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Ahlaksız, arsız ve utanmazlar 40 yıldır pişkince Türk Sporunu kirlettiyorlar! Şimdi kazandık diye sevinebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.