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Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası Fenerbahçe'den olay açıklama

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası Fenerbahçe'den olay açıklama

Trendyol Süper Lig’deki Galatasaray-Adana Demirspor maçında konuk ekip sahadan çekilirken, Fenerbahçe olayın ardından açıklama yaptı. Açıklamada, Galatasaray’ın Türk futbolunu olumsuz etkileyen hareketleri eleştirildi.

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Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında, konuk ekip sahadan çekildi. Fenerbahçe, yaşanan olayın ardından ilk açıklamasını yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması; 

"Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu,

Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,

Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!

Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!

Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!

Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!"

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