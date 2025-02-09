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Murat Sancak'tan Okan Buruk'a: Benim ağzımı açtırma

Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, Galatasaray - Adana Demirspor maçında takımının sahadan çekilmesi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

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Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, takımlarının sahadan çekilme kararı üzerine konuştu. İşte Murat Sancak'ın açıklamaları;

"BEN KİMSEDEN TALİMAT ALMAM"

"Bu Galatasaray'a yapılan hareket değil. %99 belki de bugün yenilecektik. Ancak bazı yorumları görüyorum. Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde ne Ali Koç, ne Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Herkes bilsin bunu. 

Ali Koç bana talimat verecek biri olamaz. Ben kimseden talimat almam. İnsan şerefi için yaşar. Bu operasyon federasyon ve MHK'ya yapıldı.

Galatasaray büyük camiadır. Galatasaray'ın böyle bir penaltıya ihtiyacı yok. Galatasaray, Fenerbahçe yüzünden geri kalan takımlar presleniyor. Bırakın Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi bunları konuşun."

"OKAN HOCA BENİ KONUŞTURMASIN"

Okan hoca beni konuşturmasın. Sen Barasi'ye "S... git" deme cesaretini nereden buluyorsun Okan Buruk. Burası Adana Demirspor. Burası büyük camia. Sen Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımının hocası olabilirsin evet ama her şeyi yapamazsın. Her seferinde Fatih Terim'i de öven bir insanım. Galatasaray'a mal olmuş bir hoca.

Bütün spor medyasına söylüyorum. Her şeyiniz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmuş. Bütün yorumcular bir takımı tutmuş, onu koruyor. Bu bahis dünyanın başına bela. Yabancı VAR'ı getirdiler federasyon ne yapsın. Bu yapı çok güçlü. Dünyanın her yerine müdahale ediyor."

Okan Buruk benim ağzımı açtırma. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Olay bundan ibarettir. Başka yerlere çekmeyin. Biz bir farkındalık yaratmak için yapıyoruz. Başka bir şeye çekilmesin. Bunun Galatasray'la Fenerbahçe'yle alakası yok."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarıda kalan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunarak bunun bir planda organizasyon olduğunu ima etmiş ve "Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış, tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almak istemiyorum... Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, 'Biz hiç vazgeçmedik' pankartı açmıştı. Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakındı. Adana Demirspor aleyhine yapılan ilk hata değil bu. Bu kararın masum ve anlık bir karar olduğuna inanmıyorum." ifadelerini kullanmıştı

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