Okan Buruk'tan Murat Sancak'ın iddialarına yalanlama

Galatasaray-Adana Demirspor maçında verilen penaltı sonrası sahadan çekilen Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u sert bir şekilde eleştirerek, "Beni konuşturmasın, oyuncuma küfür ediyor" dedi. Sancak’ın açıklamalarının ardından Okan Buruk, kendisine yönelik hakaret iddialarını yalanladı ve açıklamanın asılsız olduğunu belirtti.

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Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında, sarı-kırmızılı ekibe verilen penaltı sonrası konuk ekip sahadan çekildi.

Yaşananların ardından açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u hedef aldı.

Murat Sancak, "Okan Buruk, beni konuşturmasın. Benim oyuncuma 'S... Git' diyorsun. Bu cesareti kendinde buluyor. Bak Okan Buruk, burası Adana Demirspor, büyük camiadır. Galatasaray'ın hocası olabilirsin, takdir ediyoruz. Okan Buruk, sen bizim oyuncumuza nasıl küfür edersin ya! Sonra taraftara güzel gözükmek için konuşuyorsun. Bak Okan Hoca ağzımı açtırma, herkes kimin ne olduğunu biliyor! Herkes üç maymunu oynuyor!" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'TAN JET HIZIYLA YALANLAMA!

Murat Sancak'ın sözleri sonrası Okan Buruk açıklama yaparak, iddiaları yalanladı.

Okan Buruk, "Murat Sancak’ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim.” dedi.