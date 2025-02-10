Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin gündeminde seçim yok

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı seçiminin Türkiye'nin en önemli meselesi olduğuna inanırım. Bir siyasi partinin ya da bazı siyasi partilerin iç meseleleri gibi gündeme taşınmasını doğru bulmuyorum. Ayrıca bakın seçim talep edenler var ama Türkiye'nin gündeminde seçim yok. " dedi.

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Halk TV canlı yayınında soruları yanıtlayan Dervişoğlu, bugün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı ziyaret ederek, tutuklanmalarına esas olan suç isnatlarının neye dayandığı konusunda daha kapsamlı fikir elde edebilme imkanına sahip olduğunu söyledi.

İYİ Partinin eski parti sözcüsü Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye geçişine özel bir kırgınlığı olup olmadığının sorulması üzerine Dervişoğlu, "Sayın Zorlu benim parti sözcüm değildir. Benden önceki dönemde parti sözcülüğü yapmıştır. AK Parti'ye ya da başka bir siyasi partiye gitmesini muhtemel gördüğümden görevlendirme yaparken kendisine dikkat etmişimdir." şeklinde konuştu.

Dervişoğlu, partiden ayrılmak isteyen hiçbir milletvekiline kararını değiştirmesi için tek bir cümle kurmadığını ifade etti.

İYİ Partinin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna Dervişoğlu, "Bunları konuşmak için o kadar erken ki. Hiçbir şeyi kişiselleştirmeme niyetindeyim. Cumhurbaşkanı seçiminin Türkiye'nin en önemli meselesi olduğuna inanırım. Bir siyasi partinin ya da bazı siyasi partilerin iç meseleleri gibi gündeme taşınmasını doğru bulmuyorum. Ayrıca bakın seçim talep edenler var ama Türkiye'nin gündeminde seçim yok." yanıtını verdi.

Dervişoğlu, yapay tartışmaların Türkiye'nin asıl meselelerini gölgelediğini kaydederek, "Şimdi siyasi partilerin özgün kimliklerinden, programlarından ve projelerinden bahsedilemiyor. Hangi şahsın cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışması Türkiye'nin gerçeklerini gölgeliyor. Bunun zamansız bir tartışma olduğunu, iktidarın değirmenine su taşıdığını söylüyorum, yoksa muhalefete karşı muhalefet yapıyor değilim. Bir siyasi partinin genel başkanı olarak uyarılarımın iktidara olduğu kadar muhalefete de yöneltilebilir olarak algılanması lazım." ifadelerini kullandı.