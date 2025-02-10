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Keny Arroyo resmen Beşiktaş'ta! Sağlık kontrolünden geçti

Keny Arroyo resmen Beşiktaş'ta! Sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş, 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Sağlık kontrollerinden geçen genç futbolcunun yeteneği ve potansiyeliyle takıma katkı sağlaması bekleniyor.

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Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmesi için İstanbul'a getirdiği 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo'yu renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalamıştır. Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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