Yoğun kar yağışı sebebiyle o illerde eğitime 1 gün ara!

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ordu, Çanakkale, Samsun ve Sinop’ta bazı okullarda eğitime ara verildi. Ordu’da belirli ilçelerde tüm okullar tatil edilirken, Çanakkale, Samsun ve Sinop’ta taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikler, öğrencilerin güvenliği için önlemlerin devam edeceğini duyurdu.

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Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ordu, Çanakkale, Samsun ve Sinop'ta bazı okullarda eğitime ara verildi. Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamalara göre, öğrencilerin güvenliği için bazı bölgelerde okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.

Ordu'da eğitime ara verilen okullar

Ordu'nun Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde buzlanma ve don riskine dikkat çekilerek şu okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu:

Akkuş

Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç tüm okullar

Kumru

Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu ve diğer bazı okullar

Ünye: Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu ve Erenyurt İlkokulu

Çanakkale'de taşımalı eğitime ara verildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, örgün ve yaygın eğitimdeki diğer öğrencilerin eğitimine devam edeceğini duyurdu.

Samsun ve Sinop'ta taşımalı eğitime 1 günlük ara

Samsun ve Sinop valilikleri tarafından yapılan açıklamalarda da, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrencilerin 1 gün izinli sayılacağı belirtildi.

Samsun

Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim veren okullarda eğitime ara verildi.

Sinop

Gerze ve Dikmen ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.