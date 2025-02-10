Ebola virüsü yeniden hortladı! Belirtileri...

Uganda'da ebola belirtileri gösteren bir hemşirenin hayatını kaybetmesi üzerine en az 298 kişi takip altına alındı. Sudan varyantının neden olduğu salgın için henüz onaylı bir aşı bulunmazken, Uganda'da yeni bir aşının klinik denemelerine başlandı. DSÖ, Tanzanya'daki Marburg salgınının küresel riskinin düşük olduğunu ancak virüsün yüksek ölüm oranına sahip olduğunu belirtiyor.

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Tanzanya'da geçen ay, Marburg virüsüne yakalanan dokuz kişi hayatını kaybetmişti. Marburg, Ebola'nın yakın bir türü olup, yüksek ölüm oranıyla dikkat çekiyor.

Uganda'da yaşayan 32 yaşındaki bir erkek hemşire, ebola belirtileri gösterdikten sonra hastaneye başvurdu ancak 10 gün sonra, salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Ölen hemşireyle temas eden en az 298 kişi ise takip altına alındı.

ENFEKTE OLANLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 50'SİNİ ÖLDÜRÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Uganda 2022'de yaşanan Ebola salgınından sonra ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyor. 2022'de 164 kişiye bulaşan ve 55 ölümle sonuçlanan Ebola salgınına, Sudan varyantı neden olmuştu. Sudan varyantı, en bulaşıcı ama en az ölümcül tür olmakla birlikte enfekte olanların yaklaşık yüzde 50'sini öldürüyor.

Zaire türü için onaylı bir aşı mevcutken, Sudan türü için henüz bir onaylı aşı bulunmuyor ancak, Uganda'da bu hafta Sudan varyantına yönelik yeni bir aşının klinik denemelerine başlandı. Bu denemeler, sağlık çalışanları ve virüsle teması olan diğer kişileri kapsıyor.

Ebola, BM tarafından pandemi potansiyeli taşıyan "öncelikli patojen" olarak sınıflandırılmış bir hastalıktır. Hastalık; kusma, ishal, döküntüler, böbrek ve karaciğer yetmezliği, kanama gibi belirtilerle seyreder ve enfekte vücut sıvıları ile temas yoluyla bulaşır.

TEDAVİ EDİLMEZSE ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR

Beş farklı türü bulunan Ebola'nın en yaygın türü Zaire, tedavi edilmediği takdirde yüzde 80-90 oranında ölümle sonuçlanır. Sudan türü ise daha az ölümcül olup, yaklaşık yüzde 40-60 ölüm oranına sahiptir ancak daha bulaşıcıdır.

Ebola, ilk kez 1970'li yıllarda Güney Sudan ve Kongo'da tespit edildi ve o zamandan bu yana bölgede onlarca salgın yaşandı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) Ngashi Ngongo, Marburg'daki ölüm oranlarının yüksek olduğunu vurguladı.

Marburg virüsünün tedavisi veya aşısı henüz onaylanmadı ancak DSÖ, Tanzanya'daki mevcut salgının küresel riskinin düşük olduğunu belirtiyor ve salgının hızlı bir şekilde durdurulabileceğini belirtiyor.