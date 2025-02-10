Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan pozisyon penaltı mı? Trio hakem heyeti 'çok net' deyip açıkladı

Adana Demirspor 12. dakikada hakem Oğuzhan Çakır'ın Galatasaray lehine verdiği penaltı kararına isyan ederek 30. dakikada sahadan çekildi. Yayıncı kuruluşun Trio programında hakemler, pozisyonu değerlendirdi. Hakemler, penaltının iptali ve Mertens'in çok net aldatmaya yönelik hareketten sarı kart alması gerektiğini belirttiler.

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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Adana Demirspor karşısında 1-0 öndeyken konuk ekip, 30. dakika itibariyle sahadan çekildi ve müsabaka tatil edildi.

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine gerekçe olarak hakem Oğuzhan Çakır'ın 12. dakikada Galatasaray lehine verdiği penaltı kararı gerekçe gösterildi.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran Galatasaray - Adana Demirspor maçındaki tartışılan hakem kararını böyle değerlendirdi:

11. DAKİKADA DRIES MERTENS'İN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA PENALTI KARARI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Bazı kararlar vardır sübjektiftir ve Türkiye ikiye bölünür dersiniz ki burada müdahale yeterliydi, yetersizdi vesaire vesaire… Bu, izahı mümkün olmayacak kadar açık bir hata. Neden? Kale arkasından çekiminden gidelim. Semih, top için ayağını yere koydu. Ekstra olarak genişletmedi. Topu, kurtardı Mertens.

Bülent Yıldırım: Ayağının burnunu ucunu sürtecek. Gelecek, gelecek...



Bülent Yıldırım: Takacak ve hakemi aldatacak. Şimdi hakem, buna penaltı çaldı. Video hakem incelemesi... Kontrol yapıldığı esnada siz hakemin kararının yanlış olduğunu ispat edebilecek bir kanıtla ortaya çıkabiliyorsanız ve penaltı yanılsaması yaşadığı bu pozisyon, bir aldatma ise burada hakemi monitöre davet edersiniz ve bu penaltının iptali ve Mertens'in de sarı kartla cezalandırılması gerekir. Böyle bir pozisyon. Hakem de, video yardımcı hakem de sınıfta kalmış benim için. Çok net bir aldatma görüyorum ben.



Bahattin Duran: Hocam, hakemlere sorsak; ülkemizde, yurt dışında yüzde kaç çıkar buna penaltı değil diyenlerin oranı?

Bülent Yıldırım: Tamamına yakını...

Bahattin Duran: Ben de öyle diyorum.

Bülent Yıldırım: Belki Oğuzhan Çakır, bir oy kullanır penaltı diye.

Bahattin Duran: Yani şimdi bu kadar açık benim için bir aldatma bu. Çünkü Mertens, götürüyor ayağını. Evet, ayağını uzattı ama anladı Semih, ayağını yere koydu. Bileğini büküp gitti ayağını ona vurdu. Benim için de net bir aldatma bir kere bu. Adana Demirspor'un oyuna endirekt serbest vuruşla başlaması lazım. Mertens de sarı kart görmeli. Burada temaslı bir aldatma, omuz omuza... Öyle bir şey değil ki... Burada tamamen Galatasaraylı oyuncu, penaltıyı almak için ayağını götürüyor vuruyor ve hakemi de aldatıyor. Bu, hakemi aldatmaya yönelik harekete çok güzel bir örnek. Burada, video yardımcı hakemin de mutlaka müdahil olması gerekiyor. Onun için sordum yüzde kaç oranında buna penaltı değil denir dedim ya. Bu sezon Oğuzhan Çakır, yani biz pozisyonlarımızda çok konuştuk ki en çok eleştirdiğimiz konu şuydu; ceza sahası içinde karar vermiyor, verirse yanlış çıkıyor ama genelde video yardımcı hakeme karar bırakıyor dedik. Verdi, çok yanlış çıktı.



Deniz Çoban: Hocam, şimdi bir şeyi atlamayalım. Bir FIFA hakemi; önü bu kadar açıkken, bu açıdan pozisyonu takip ediyorken böyle bir kararı vermemesini beklerim.



Deniz Çoban: Yani hiç tartışmasız her şey önünde, bütün şartlar oluşmuş. Hareketli değil, önü kapalı değil, kontraya yakalanmamış, uzak değil.



Deniz Çoban: Yani bu pozisyonu nereden izlemek istiyorsun deseler ve oyunu o anda durdursalar Oğuzhan; 'Şuraları boşaltın önüm açılsın. Ben de ceza sahasının tam dışında şurada durayım' der.

Deniz Çoban: Bütün koşullar oluşmuşken hakem açısından bir defa bu kararı vermesi kabul edilemez. UEFA'da da, seminerlerde de, artık eğitim paketinde de ikinci plana koydu UEFA; bunu değerlendirirken penaltı değil diyor geçiyor. Hakemin yeri yanlış diyor, hakem bu kararı vermeli diyor. VAR üzerinden olayı tartışmıyor. Biz, problemlerimizi VAR çözecekmiş gibi baktığımız sürece bunları tartışmaya devam ederiz.

Bülent Yıldırım: Hocam, teşhislerimiz ve seçimlerimiz yanlış olduğu sürece hastalık giderek tedavisi mümkün olmaz bir aşamaya gidiyor.

Deniz Çoban: Sahada esas olan hakemdir. Kararı o verdiği sürece hiçbir tartışmaya mahal kalmaz. Burada da hakem verse iş bitecek, vermedi iş VAR'a kaldı. Orası daha vahim tabii. Bu kadar açık bir aldatma.



Deniz Çoban: Hakemi çağıracak. 'Hocam size oyuncunun ayağının yerde olduğunu ve aralarında mesafe varken hiç temas olmadığını gösteriyorum. Şimdi oynatmaya başlayacağım' diyecek. 'Fotoğraf bu' diyecek.



Deniz Çoban: Sonra Mertens'in ayağını yere sürüyerek getirdiğini...

Deniz Çoban: Ve teması kendisinin sağladığını gösterecek. Normal şartlarda Mertens'in koşusuna devam etmesi, o adımını yerde sürüyüp takmayarak devam etmesi... Başa alıp bir daha, başa alıp bir daha oynatacak. Gösterecek, hakem de kararından vazgeçecek. İlgili oyuncuya da sarı kart gösterecek.

Bülent Yıldırım: Çünkü burada teması başlatan Mertens. Semih değil.