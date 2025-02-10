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Donald Trump 'çok büyük israf' dedi talimatı verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Donald Trump 'çok büyük israf' dedi talimatı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına, "israf" gerekçesiyle madeni para basımını durdurma talimatı verdiğini duyurdu.

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Trump, konuya ilişkin, Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD'nin uzun zamandır 2 sentten pahalıya mal olan bozuk paralar bastığını ifade eden Trump, "Bu çok büyük bir israf! ABD Hazine Bakanıma yeni sent üretimini durdurması talimatı verdim. Her seferinde bir sent bile olsa, yüce ulusumuzun bütçesindeki israfı ortadan kaldıralım." ifadelerini kullandı.

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