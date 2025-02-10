İş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti!

Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir'in, bir süredir tedavi gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.Abone ol
Kolan British Hastanesi'nde 4 Şubat'tan bu yana tedavi gören ve son döneminde yoğun bakıma alınan 83 yaşındaki iş insanı Asil Nadir'in yaşamını yitirdiğine dair haberi eşi Nur Nadir sosyal medya hesabından paylaştı.
AA muhabirinin ulaştığı hastane yetkilileri de Nadir'in akşam saatlerinde hayatını kaybettiğini belirterek, kesin ölüm raporunun hazırlandığını ifade ettiler.
Geçen hafta durumu kritikleşen Nadir için hastane tarafından kan bağışı çağırısında bulunulmuştu.