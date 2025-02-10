Son zamanların yeni gözdesi oldu! Herkes mesleğini bırakıp aylık 500 bin TL kazanıyor

Emlakçılık, yüksek kazanç fırsatlarıyla birçok meslek grubundan profesyonelin ilgisini çekiyor. Sektöre geçenler, önceki işlerinde kazandıkları maaşların 3-4 katına ulaştıklarını belirtiyor. Ortalama bir emlak danışmanı ayda 4-5 işlemle yaklaşık 500 bin TL gelir elde edebiliyor.

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Son dönemde emlak sektörü, yüksek kazanç fırsatlarıyla beyaz yakalı çalışanların dikkatini çekiyor. Birçok kişi, önceki mesleklerini bırakarak gayrimenkul danışmanlığına yöneliyor. Show Haber'in özel haberine göre mühendis, öğretmen, gazeteci ve memurlar, iş değiştiren meslek gruplarının başında geliyor.

"Daha fazla kazanıyorum ve bu i̇şe devam edeceğim"

Emlakçılık mesleğine geçenlerden biri olan Aynur Taşyürek, eski işine kıyasla çok daha fazla kazandığını belirtiyor. Taşyürek, “Daha önce kazandığım paranın en az 3-4 misli gelir elde ediyorum. Kariyer hayatıma devlet memuru olarak başladım, ancak emlak sektörüne geçiş yaptım ve uzun yıllar bu işi yapmayı planlıyorum” dedi.

Mühendis maaşını 3 katlayan emlakçılar

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi bir kişi ise mezun olduktan sonra mesleğini yapmak yerine gayrimenkul danışmanı olmayı düşündüğünü belirtti. “Başarılı bir emlak danışmanı, bir mühendisin maaşından 2-3 kat daha fazla kazanabiliyor” ifadelerini kullanan öğrenci, emlak sektöründeki gelir potansiyeline dikkat çekti.

Gazetecilikten emlakçılığa geçiş

Eski bir gazeteci olan Derya Filiz Dalga, emlak sektörüne geçiş yaptıktan sonra büyük bir gelir artışı yaşadığını söylüyor. Dalga, “Ortalama bir emlak danışmanı ayda 4-5 işlem yapabilir ve yaklaşık 500 bin TL gelir elde edebilir. Beyaz yakalılar için bu gelir düzeyine ulaşmak oldukça zor, bu nedenle sektöre olan ilgi her geçen gün artıyor,” dedi.