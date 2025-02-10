Almanya'da helikopter düştü! 2 ölü

Almanya’nın Orta Frankonya bölgesinde hafif bir helikopter ormanlık alana düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Almanya’nın Orta Frankonya bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Polis yetkilileri, kazanın ardından geniş bir enkaz alanı oluştuğunu ve olay yerinde incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Kazanın, Münih ile Nürnberg arasındaki Roth ilçesine bağlı Greding’in Hofberg bölgesinde gerçekleştiği bildirildi. Polis sözcüsü Janine Mendel, düşen hava aracının "ultralight" sınıfında hafif bir helikopter olduğunu belirtti. Kazada, helikopterde bulunan 50 ve 76 yaşındaki iki erkeğin hayatını kaybettiği açıklandı.

Helikopterin hangi noktadan havalandığı ve izlediği rotanın henüz netleşmediği kaydedilirken, olay yerine Federal Uçak Kazaları Araştırma Dairesi’nden (BFU) bir uzman ile kriminal polis ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve kazanın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi.