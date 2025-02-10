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Gültekin Uysal: 2028'de cumhurbaşkanı adayıyım

Gültekin Uysal: 2028'de cumhurbaşkanı adayıyım

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olacağını açıkladı.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, katıldığı bir programda adaylık açıklaması yaptı. Uysal, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkat çekerek, Demokrat Parti’nin köklü değerlerine vurgu yaptı.

"2028'DE CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM"

Uysal, "Türkiye’nin Demokrat Parti’nin temsil ettiği köklü değerlerle yeniden ayağa kalkması gerekiyor. 2028 seçimlerinde bu idealleri hayata geçirmek için Demokrat Parti’nin Cumhurbaşkanı adayıyım" ifadelerini kullandı.

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