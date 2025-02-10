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Acun Ilıcalı'dan Icardi'nin paylaşımına tepki: Bizim futbolcularımız bunu yapmaz

Acun Ilıcalı'dan Icardi'nin paylaşımına tepki: Bizim futbolcularımız bunu yapmaz

Adana Demirspor'un, Galatasaray karşısında sahadan çekilmesinin ardından Mauro Icardi'nin osyal medya hesabından yaptığı paylaşım tansiyonu daha da yükseltti. Icardi'ye tepki gösteren Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray yönetimine çağrıda bulundu. Ilıcalı, "Ayıplıyorum ve kınıyorum. Bizim futbolcularımız bunu yapmaz. Türk kültüründe bu yoktur, çirkin şeylerdir." diye konuştu.

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Galatasaray-Adan Demirspor mücadelesi Türk futbol tarihine geçti. Karşılaşmanın 30. dakikasında Adana Demirspor sahadan çekildi. Adana ekibinin Mertens'in penaltı kazandığı pozisyonun nedeniyle sahadan çekildiği öğrenilirken; sonrasında ise adeta spor kamuoyu karıştı.

Hem Galatasaray hem de Adana Demirspor cephesindne peş peşe açıklamalar gelirken; yaşanan tartışmalara Fenerbahçe Spor Kulübü de dahil oldu.

Icardi'den Fenerbahçe paylaşımı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi de Adana Demirspor'un, Galatasaray karşısında sahadan çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından gündem yaratan bir paylaşımda bulundu.

Icardi, geride bıraktığımız sezon Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe'ye atıfta bulunarak, "Deja Vu" notuyla paylaşım yaptı.

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Icardi tepkisi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya paylaşımlarını hedef aldı.

"Çağrıda bulunuyorum"

Mauro Icardi'nin, daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u da hedef alan paylaşımlarını hatırlatan Acun Ilıcalı, "Mauro Icardi'nin başkanımız ve teknik direktörümüzle ilgili paylaşımlarını ayıplıyorum ve kınıyorum. Galatasaray Kulübü'ne çağrıda bulunuyorum. Futbolcu başkanla muhatap olmaz, paylaşım yapmaz. Bunu kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizim futbolcularımız bunu yapmaz"

Galatasaray'dan Icardi'ye uyarı beklediklerini ifade eden Ilıcalı, "Bizim futbolcularımız bunu yapmaz. Türk kültüründe bu yoktur, çirkin şeylerdir. Galatasaray'dan uyarı beklerdik ama gelmedi. Biz de kendi futbolcumuza 'Dur, yapma' diyemiyoruz" dedi.

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