FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-38" operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-38" operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını, 24'ünün tutuklandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 22 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-38" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Son bir haftadır devam eden operasyonlarda, 45 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 24'ünün tutuklandığını, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, FETÖ terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranıyordu. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz."

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşarak, cumhuriyet başsavcılıklarını ve jandarmayı tebrik etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 22 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-38" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Son bir haftadır devam eden operasyonlarda, 45 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 24'ünün tutuklandığını, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, FETÖ terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranıyordu. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz."

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşarak, cumhuriyet başsavcılıklarını ve jandarmayı tebrik etti.