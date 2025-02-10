BIST 9.952
DOLAR 36,04
EURO 37,21
ALTIN 3.341,00
HABER /  SPOR

Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı yarın başlayacak

Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı yarın başlayacak

Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçları yarın başlayacak.

Abone ol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk 8'de tamamlayan Fenerbahçe Beko, TOFAŞ, Anadolu Efes, Galatasaray, Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka ve Mersinspor, Türkiye Kupası'nda şampiyonluk için mücadele edecek.

Kupada çeyrek final müsabakaları, yarın ve çarşamba günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek.

Dörtlü Final organizasyonu ise 14-16 Şubat'ta Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ING Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:

11 Şubat Salı:

18.00 Karşıyaka-Galatasaray (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

12 Şubat Çarşamba:

18.00 Mersinspor-TOFAŞ (Servet Tazegül)

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

ÖNCEKİ HABERLER
Diş ağrısı korkulu rüyanız olmasın
Diş ağrısı korkulu rüyanız olmasın
Gültekin Uysal: 2028'de cumhurbaşkanı adayıyım
Gültekin Uysal: 2028'de cumhurbaşkanı adayıyım
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-38" operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-38" operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı
Trump'tan "israf" gerekçesiyle Hazine Bakanlığına durdurma talimatı!
Trump'tan "israf" gerekçesiyle Hazine Bakanlığına durdurma talimatı!
Acun Ilıcalı'dan Icardi'nin paylaşımına tepki: Bizim futbolcularımız bunu yapmaz
Acun Ilıcalı'dan Icardi'nin paylaşımına tepki: Bizim futbolcularımız bunu yapmaz
Adana Demirspor'dan Galatasaray maçında sahadan çekilme kararına ilişkin açıklama
Adana Demirspor'dan Galatasaray maçında sahadan çekilme kararına ilişkin açıklama
Trump'tan çok konuşulacak Gazze çıkışı: "Satın almaya kararlıyım"
Trump'tan çok konuşulacak Gazze çıkışı: "Satın almaya kararlıyım"
CHP'de aday kim olacak zirvesi! 3 saat süren görüşme sonrası Özel'den paylaşım
CHP'de aday kim olacak zirvesi! 3 saat süren görüşme sonrası Özel'den paylaşım
İş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti!
İş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti!
Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin gündeminde seçim yok
Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin gündeminde seçim yok
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan pozisyon penaltı mı? Trio hakem heyeti 'çok net' deyip açıkladı
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan pozisyon penaltı mı? Trio hakem heyeti 'çok net' deyip açıkladı
Donald Trump 'çok büyük israf' dedi talimatı verdi
Donald Trump 'çok büyük israf' dedi talimatı verdi