Diş ağrısı korkulu rüyanız olmasın

Diş ağrısı, günlük yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor ve zamanında müdahale edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Miray Uyan, diş ağrısının en yaygın sebebinin diş çürüğü olduğunu belirterek, düzenli diş hekimi kontrollerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

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Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen temel sağlık sorunlarının başında diş çürükleri geliyor. Diş ağrıları, yanlış yapılan dolgular, diş eti hastalıkları, hatalı kron ve protezler gibi farklı nedenlerden de ortaya çıkabiliyor. Özellikle erken teşhis edilmediğinde ilerleyen çürükler, daha büyük müdahaleler gerektirebilir ve şiddetli ağrılara sebep olabilir. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Miray Uyan, uyarılarda bulundu. Diş ağrısını önlemenin en etkili yolunun düzenli diş hekimi kontrollerini aksatmamak ve doğru ağız bakımı uygulamak olduğunu belirtti. Yanlış bilinen ve halk arasında sıkça uygulanan bazı yöntemlerin dişlere zarar verdiğini ifade eden Dr. Uyan, diş ağrısı yaşandığında vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.

Diş ağrısının en yaygın sebepleri

Diş ağrısının pek çok farklı sebebi olduğunu vurgulayan Dr. Uyan, “Diş çürüğü en yaygın sebep olmakla birlikte, yanlış yapılan dolgular, diş yaralanmaları, diş eti hastalıkları, hatalı kron ve protez uygulamaları da sık görülen diş ağrısı nedenleri arasında yer alıyor. Bu nedenle en önemli önlem, diş hekimi kontrollerinin aksatılmamasıdır. Hastalarımızın 6 ayda bir rutin diş muayenesine gitmesini öneriyoruz” dedi.

Erken tedavinin önemi

Diş çürüğünün ilerlemeden tedavi edilmesinin ağrıyı önleyebileceğini söyleyen Dr. Uyan, “Eğer çürük daha canlı dokuya ulaşmadan erken müdahale edilirse, hastalar ağrı hissetmeden bu süreci atlatabilirler. Bu yüzden erken teşhis çok önemlidir. Röntgenle dişlerin düzenli olarak kontrol edilmesi, çürüğün ilerlemesini önlemek için etkili bir yöntemdir” diye konuştu.

Yanlış yöntemler dişlere zarar veriyor

Diş ağrısını gidermek için halk arasında yaygın kullanılan yanlış yöntemlere de değinen Dr. Uyan, “Tuzlu su gargarası, buğday suyu ile gargara yapmak, dişe sarımsak ya da aspirin basmak gibi uygulamalar kesinlikle önerilmez. Bunlar geçici rahatlama sağlasa da uzun vadede dişe zarar verebilir. En doğru yöntem, bir ağrı kesici alarak en kısa sürede bir diş hekimine başvurmaktır” şeklinde konuştu.

Doğru diş fırçalama tekniği önemli

Diş sağlığını korumanın en temel yollarından birinin doğru diş fırçalama alışkanlığı olduğunu belirten Dr. Uyan, “Diş fırçalamak tek başına yeterli değildir, doğru teknikle fırçalamak da çok önemlidir. Yanlış ve eksik fırçalama diş çürüğünü artırabilir, sert fırçalamak ise diş minesine zarar verebilir. Diş hekimlerinden doğru fırçalama teknikleri hakkında bilgi almak, uzun vadede diş sağlığını korumaya yardımcı olur” diye konuştu. Diş ağrısını önlemek için düzenli diş hekimi kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Uyan, “Hastalarımızın diş ağrısı yaşamamak için en yakın diş hekimine ya da uzman bir merkeze başvurarak düzenli kontrollerini yaptırması gerekiyor. Bu, sağlıklı bir ağız yapısı için en önemli adımdır” dedi.