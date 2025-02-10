Dolar haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik veride...

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 36,0310 seviyesinden işlem görüyor.Abone ol
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 35,9680'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftada ise 36,0310 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 37,1590'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 44,6780'den satılıyor.
Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 108,3 seviyesinde bulunuyor.
Bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinde olacak.
Analistler,teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 108,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.