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Yunanistan'dan Suriye'ye resmi ziyaret

Yunanistan'dan Suriye'ye resmi ziyaret

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Suriye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından X hesabından yapılan açıklamaya göre, Yerapetritis ziyareti kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerapetritis, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştüğünü belirtti. Görüşmelerde, Suriye'deki kurumların hukuk devleti temelinde şekillenmesi gerektiğini dile getirdiğini aktaran Yerapetritis, uluslararası hukuk ve deniz hukukuna bağlılığın önemine dikkat çekti.

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