Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dün Galatasaray karşısında sahadan çekilmişti. Yaşanan olayın ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak görevinden istifa ettiği sosyal medya hesabından duyurdu.

Durak, geçen yıl ekim ayından itibaren devraldığı görevi layıkıyla yürütmek için gecesini gündüzüne katıp cebinden, zamanından ve sağlığından fazlasıyla verdiğini belirtti.

Kulübün içinden geçtiği sürece değinen Durak, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada, girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem, sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm."

Neler yaşandı?

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Mertens'in yerde kalmasıyla Galatasaray penaltı kazandı. Morata penaltı golüyle sarı kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi.

Adana Demirspor yönetimi penaltı pozisyonuna tepki olarak 32. dakikada takımı sahadan çekti.

Hangi cezaları alabilir?

NTV'ye konuşan Spor Hukukçusu Emin Özkurt Adana Demirspor'un alması muhtemel cezaları açıkladı.

Özkurt'a göre; Adana Demirspor hükmen mağlup sayılacak, puan silme cezası alacak ve karşılaşmanın tüm masraflarını karşılayacak.

Geçtiğimiz sezon puan silme cezası verilmişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Trabzonspor müsabakasında sahadan çekilen İstanbulspor'a 3-0 hükmen mağlubiyetin yanı sıra 3 puan silme cezası vermişti.