Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sınırların ötesine geçen bir lidersiniz

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Melazya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen fahri doktora töreninde konuştu. Türkiye'nin jeopolitik güç haline geldiğini söyleyen İbrahim, "Türkiye her zaman olduğundan daha güçlü. Sebebi (Cumhurbaşkanı Erdoğan) yaptıklarınız, çabalarınız. Sınırların ötesine geçen bir lidersiniz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitti.

Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.

FAHRİ DOKTORA BERATI VERİLDİ

Erdoğan'a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı takdim edildi.

MALEZYA BAŞBAKANI İBRAHİM'DEN ÖVGÜLER

Burada konuşma yapan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, "Türkiye ulusal şuurunu ve onurunu ciddi şekilde artırmış bir ülkedir. Jeopolitik güç haline gelmiştir." dedi.

Malezya Başbakanı İbrahim, "Türkiye her zaman olduğundan daha güçlü. Sebebi (Cumhurbaşkanı Erdoğan) yaptıklarınız, çabalarınız. Sınırların ötesine geçen bir lidersiniz." ifadelerini kullandı.