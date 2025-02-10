Santorini 'ıssız ada' oldu: Ege'de 12 günde 12 bin deprem

Amorgos'ta 10 dakika arayla 4,7 ve 5,1 büyüklüğünde depremler meydana gelirken, Santorini adeta ıssızlaştı. Yunanistan hükümeti kriz senaryoları üzerinde çalışırken, 12 günde 12 bin deprem kaydedilen bölgede, turizm sezonunun belirsizliğe girdiği belirtiliyor.

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Ege Denizi'nde sismik hareketlilik devam ederken, özellikle Santorini ve Amorgos başta olmak üzere depremden etkilenen Yunan adalarında büyük bir göç hareketliliği yaşanıyor. Bölgede 12 günde 12 bin deprem ölçüldü. Bölgede art arda meydana gelen depremler ve sürekli devam eden sarsıntılar nedeniyle halkın büyük bir kısmı adaları terk etti. Santorini, Anafi ve Amorgos'taki okullar 14 Şubat Cuma gününe kadar kapalı kalacak.

Adalarda kalan az sayıda insanın ise sürekli sarsıntılar ve yer altından gelen uğultular nedeniyle tedirgin olduğu belirtiliyor. Depremlerin, Santorini Caldera bölgesindeki volkanik hareketlilikle bir bağlantısı olup olmadığı konusunda bilim insanları detaylı incelemelere başladı.

YUNAN BİLİM İNSANLARI DEPREMİN NEDENLERİNİ ARAŞTIRIYOR

Yunanistan, deprem bölgesindeki denizaltındaki hareketliliği incelemek için kapsamlı bir araştırma başlattı. Atina Ulusal Üniversitesi Jeoloji Profesörü Evi Nomikou liderliğindeki bilimsel ekip, Santorini Caldera bölgesinde veri toplayan sismografları kurtarmak ve bölgeye iki yeni su altı sismografı yerleştirmek için bir operasyon düzenliyor.

Hava şartlarının uygun olması halinde, bilim insanları Caldera bölgesindeki su altı sismograflarını alarak kara sismograflarından elde edilen verilerle karşılaştırmalı analizler yapacak. Bu çalışmalar sonucunda bölgede meydana gelen sismik hareketliliğin nedenleri daha net bir şekilde ortaya konacak.

Prof. Nomikou, yaptığı açıklamada "Sismograf verilerini daha iyi analiz edeceğiz, böylece oluşum mekanizmalarının fenomenini daha iyi anlayabileceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Santorini'nin kuzeydoğusunda yaşanan sismik hareketliliğin herhangi bir volkanik patlamayla doğrudan ilişkili olmadığı bilgisini verdi.

SANTORİNİ VE AMORGOS’TA DEPREMLER SÜRÜYOR

Bölgede yaşanan son büyük sarsıntı Pazar günü saat 21.00'de kaydedildi. 5.0 büyüklüğündeki deprem, Amorgos'un Arkesini kentine 21 kilometre uzaklıktaki deniz bölgesinde, 226 kilometre derinlikte meydana geldi.