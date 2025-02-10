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Hadi Özışık'tan bomba CHP yorumu! Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş arasında kıran kırana yarış!

Gazeteci Hadi Özışık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmesi ve gündemdeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Türkiye genelinde geçtiğimiz hafta başlayan kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Hafta sonunun sona ermesinin ardından birçok ilde olduğu gibi kardan Kocaeli'de nasibini almış durumda. Kocaeli'nin bir köyünde bulunan İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık yağan kar sonrası dışarıda havayı, manzarayı gösterirken bir yandan da siyasette özelikle de CHP'deki karlı havaları değerlendirdi.

CHP'de cumhurbaşkanı adayı için ön seçim yönergesinin oylamaya sunulacağı Parti Meclisi toplantısı öncesi Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmesi sona erdi.

Özel, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" paylaşımı yaptı. Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık Perde Arkası'nda değerlendirdi.

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