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Amazon Prime Gaming, şubat ayının ücretsiz oyunlarını duyurdu

Amazon Prime Gaming, şubat ayının ücretsiz oyunlarını duyurdu

Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming ayrıcalığıyla birçok oyuna ve oyun içi ayrıcalığa bu ay da ücretsiz sahip olabilecek.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime Gaming Türkiye, şubat ayı boyunca Prime üyelerine ücretsiz sunulacak oyunların listesini duyurdu.

Amazon Prime üyeleri, "BioShock Infinite Complete Edition", "Surf World Series", "AK-xolotl: Together, Sands of Aura", "The Talos Principle: Gold Edition", "Stunt Kite Party", "The Smurfs 2-The Prisoner of the Green Stone", "Hardspace: Shipbreaker", "Lysfanga: The Time Shift Warrior", "Dark Sky", "Wolfenstein: Youngblood", "El Hijo-A Wild West Tale", "Colt Canyon", "Republic of Jungle", "Royal Romances: Cursed Hearts Collector's Edition", Deus Ex: Human Revolution-Director's Cut", "Night Reverie", "Sine Mora EX", "Redemption Reapers" ve "Yes, Your Grace" oyunlarına bu ay ücretsiz sahip olabilecek.

Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming aracılığıyla ücretsiz oyunların yanı sıra oyun içi içeriklere erişim sağlayabiliyor. Prime Video ile film ve televizyon yapımlarına sınırsız erişim, özel indirimler, "Prime Day" avantajları ve ücretsiz kargo gibi hizmetlerden de yararlanılıyor.

Prime Gaming kapsamında kullanıcılara popüler oyunlarda çeşitli karakter yükseltmeleri, kıyafet ve kaplama gibi ek içerikler sunulurken, Twitch platformundaki bir yayıncıya 30 gün boyunca ücretsiz abonelik hakkı da sağlanıyor.

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