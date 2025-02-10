Ataşehir'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Ataşehir'de, bir apartmanın 4. katında çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.Abone ol
Yenisahra Mahallesi Akyıldız Sokak'ta bir binanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Daireye giren ekipler, bedensel engelli olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu Bahar Koçkarova'nın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.
Koçkarova'nın cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
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