Farklı göz renkleri olan kız kardeşler görenleri şaşırtıyor

Ablasının da bir gözünün siyah, diğerinin mavi olduğunu belirten Berk, şunları kaydetti: "Benim gözlerimin de yarısı mavi, yarısı siyah ama fazla fark edilmiyor. İki kızımın gözleri de mavi ve siyah renkte. İki yeğenimin de gözleri böyle. Erkek kardeşimin de gözlerinden biri siyah, biri mavi.