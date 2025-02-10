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Farklı göz renkleri olan kız kardeşler görenleri şaşırtıyor

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Farklı göz renkleri olan kız kardeşler görenleri şaşırtıyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde biri 11, diğeri 8 yaşındaki iki kız kardeş, tıpta "heterokromi" olarak bilinen göz renklerinin farklılığıyla dikkati çekiyor.

Farklı göz renkleri olan kız kardeşler görenleri şaşırtıyor

Çığlı köyünde yaşayan 5 çocuk sahibi Neçirvan ve Medina Berk çiftinin 11 yaşındaki kızı Eylül ile 8 yaşındaki kızı Narin, farklı göz renkleriyle dünyaya geldi.

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Farklı göz renkleri olan kız kardeşler görenleri şaşırtıyor

Çığlı Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir İlkokulu ve Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eylül'ün bir gözü mavi, diğeri siyah, 3. sınıfa giden kardeşinin de bir gözü mavi, diğerinin yarısı siyah yarısı ise mavi renklerden oluşuyor.

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Farklı göz renkleri olan kız kardeşler görenleri şaşırtıyor

Kız kardeşlerin farklı göz renklerine sahip olması, görenleri şaşırtıyor. Baba Neçirvan Berk, AA muhabirine, kızlarının farklı renkte gözlere sahip olmasının aileden gelen bir durum olduğunu söyledi.

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Farklı göz renkleri olan kız kardeşler görenleri şaşırtıyor

Ablasının da bir gözünün siyah, diğerinin mavi olduğunu belirten Berk, şunları kaydetti: "Benim gözlerimin de yarısı mavi, yarısı siyah ama fazla fark edilmiyor. İki kızımın gözleri de mavi ve siyah renkte. İki yeğenimin de gözleri böyle. Erkek kardeşimin de gözlerinden biri siyah, biri mavi. 

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