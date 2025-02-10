Yapı Kredi Leasing 5. kez 'Türkiye'nin En İyi İş Yeri' seçildi

Yapı Kredi Leasing, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından "Kincentric Best Employers" araştırmasında art arda 5. kez en iyi iş yeri ödülüne layık görüldü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, deneyim ve çalışan memnuniyetini baz alarak iş yerlerini değerlendiren Kincentric, Yapı Kredi Leasing'in 2024'te "Türkiye’nin En İyi İş Yerleri" listesinde yer aldığını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, çalışan mutluluğu sayesinde sektörde fark yaratmaya devam ettiklerini belirtti.

Torun, sektörün lider kurumu olarak, çalışan mutluluğunun, iş süreçlerinde ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını vurgulayarak, bu nedenle yetkin ve alanında uzman insan kaynaklarını desteklediklerini ve onların mutluluğunu üst seviyede tutmak için daima çalıştıklarını ifade etti.

Yapı Kredi Leasing olarak, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric'in iş yeri mükemmelliğini ölçümlediği bu önemli araştırmada üst üste 5'inci kez En İyi İş Yeri ödülüne layık görüldüklerine dikkati çeken Torun, şunları kaydetti:

"Bu ödülü, çalışanlarımızla kurduğumuz güçlü bağın ve insan odaklı yönetim anlayışımızın bir yansıması olarak görüyoruz. Elde ettiğimiz bu başarı, çalışanlarımızın özverili katkıları ve şirket kültürümüzün güçlü temelleri sayesinde mümkün oldu. Kurum olarak hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz için değer yaratmaya, önce insan odaklı yaklaşımımızla sürdürülebilir başarıyı desteklemeye ve birlikte büyümeye devam edeceğiz."