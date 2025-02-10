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İmralı heyeti Irak yolcusu: Barzani'yi ziyaret edecek isimler belli oldu

İmralı heyeti Irak yolcusu: Barzani'yi ziyaret edecek isimler belli oldu

PKK lideri Abdullah Öcalan ile iki defa buluşan ve Meclis'te siyasi partilerle barış süreci hakkında ziyaretlerde bulunan DEM Parti'nin İmralı ekibi bu sefer Irak'a gidecek. İmralı ekibi Mesut Barzani, Neçirvan Barzani, Bafil Talabani ve diğer yetkililerle görüşecek. Önemli ziyarete katılacak ekip üyeleri de belirlendi. İşte DEM Parti'den gelen açıklama...

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DEM Parti'den yapılan açıklamada, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ile parti yetkilileri, Irak'ın Erbil kentinde 16 Şubat Pazar günü Mesud Barzani ve Neçirvan Barzani ile görüşecek.

DEM Parti yaptığı görüşmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada,

"Heyet, 16 Şubat Pazar günü Erbil'de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya gelecektir. Heyet, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşecektir. Yapılacak ziyaretlerde, İmralı’da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınarak sonrasında Öcalan’a iletilecektir"
denildi.

İmralı'ya bilgilendirme

Heyetin gerçekleştirdiği temaslar, İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a iletildi. DEM Parti heyeti siyasi partilerin yanı sıra Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven ve diğer tutuklu siyasilerle görüşmüştü. Diğer yandan 42 ilde yapılan görüşmelerden oluşturulan bir rapor hazırlandı.

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