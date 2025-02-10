BIST 9.873
DOLAR 36,00
EURO 37,17
ALTIN 3.363,55
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da bir kadın iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da bir kadın iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı.

Abone ol

Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesti.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Akademik dergi Ulaştırma ve Altyapı yayın hayatına başladı
Akademik dergi Ulaştırma ve Altyapı yayın hayatına başladı
Yapı Kredi Leasing 5. kez 'Türkiye'nin En İyi İş Yeri' seçildi
Yapı Kredi Leasing 5. kez 'Türkiye'nin En İyi İş Yeri' seçildi
Pendik'te dikiz aynasını kırdığı otomobilin ezdiği motosikletli olay anını anlattı
Pendik'te dikiz aynasını kırdığı otomobilin ezdiği motosikletli olay anını anlattı
Real Madrid yara aldı Barcelona ikramı geri çevirmedi
Real Madrid yara aldı Barcelona ikramı geri çevirmedi
Bakanlıktan 81 valiliğe yazı gitti: Her biri için belediyelere 71 bin 965 TL ceza
Bakanlıktan 81 valiliğe yazı gitti: Her biri için belediyelere 71 bin 965 TL ceza
Burgan Bank'ın 2024'te net karı 3,5 milyar lira oldu
Burgan Bank'ın 2024'te net karı 3,5 milyar lira oldu
Uzmanlardan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı "hayat kurtaracak" uyarılar
Uzmanlardan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı "hayat kurtaracak" uyarılar
Kayıt dışı çalışan doktorlara bu kez Maliye "reçete" yazdı! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Kayıt dışı çalışan doktorlara bu kez Maliye "reçete" yazdı! Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama
Ataşehir'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Ataşehir'de apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da musluklarda kahverengi su aktı! İSKİ'den açıklama
İstanbul'da musluklarda kahverengi su aktı! İSKİ'den açıklama
Amazon Prime Gaming, şubat ayının ücretsiz oyunlarını duyurdu
Amazon Prime Gaming, şubat ayının ücretsiz oyunlarını duyurdu
Hadi Özışık'tan bomba CHP yorumu! Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş arasında kıran kırana yarış!
Hadi Özışık'tan bomba CHP yorumu! Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş arasında kıran kırana yarış!