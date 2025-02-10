Reina saldırısı davasında Yargıtay'dan bozma kararı

Yargıtay, 2017 yılbaşı gecesinde 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısı davasında, yerel mahkeme tarafından saldırının planlayıcısı olarak nitelenen terörist İlyas Mamaşaripov'a verilen bin 432 yıl hapis cezasını bozdu. Saldırıyı gerçekleştiren IŞİD üyesi terörist Abdulkadir Masharipov'a "Anayasa'yı ihlal" ve "kasten öldürme" suçundan verilen bin 368 yıl hapis cezası ise onandı.

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2017 yılbaşı gecesinde, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Reina isimli gece kulübüne otomatik tüfekle saldırarak biri polis 39 kişinin ölümüne neden olan teröristin cezası belli oldu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "Ebu Muhammed el Horasani" kod isimli Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un "Anayasa'yı ihlal" ve "kasten öldürme" suçundan aldığı bin 368 yıl hapis cezasını onadı. Ancak yerel mahkemece "terör saldırısının planlayıcısı" olarak kabul edilen İlyas Mamaşaripov'a "Anayasa'yı ihlal etmeye yardım", "tasarlayarak öldürmeye yardım" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından verilen bin 432 yıl hapis cezasını ise bozdu.

SALDIRGANIN CEZASI ONANDI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, IŞİD terör örgütü mensubu Masharipov'a "Anayasa'yı ihlal" suçundan 1 kez, "kasten öldürme" suçundan da 39 kez olmak üzere verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bin 368 yıl hapis cezasını onadı.

Sabah'ın haberine göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör saldırısının planlayıcısı" olarak kabul edilen İlyas Mamaşaripov'a "Anayasa'yı ihlal etmeye yardım" suçundan 20 yıl, 39 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye yardım" ve 79 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından verilen bin 432 yıl hapis cezasını ise bozdu.

TERÖRİSTİN EŞİNE VERİLEN CEZA DA BOZULDU

Sanığa örgüt üyeliğinden ceza verilmesi istenirken teröristin eşi Zarina Nurullayeva verilen ceza da fazla bulunarak karar bozuldu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Zarina Nurullayeva'ya verilen örgüt üyeliğinden 12 yıl hapis cezasının da düşürülmesini isteyerek bozma kararını mahkemeye gönderdi.