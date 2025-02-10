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Ankara'da ele geçirilen 9 ton bozuk peynir imha edildi

Ankara'da ele geçirilen 9 ton bozuk peynir imha edildi

Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde ele geçirilen 9 ton bozuk peynir imha edildi.

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Yenimahalle Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle Serhat Mahallesi'nde tespit edilen kamyon içerisinde etiketi ve üretim yeri belli olmayan gıda ürünlerini tespit etti.

Bu kapsamda, seyyar dağıtım amacıyla bulundurulduğu belirlenen 9 ton bozuk peynir, tutanak tutulmasının ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin kontrolünde imha edildi.

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