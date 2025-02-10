SGK duyurdu! Emekli maaş farkları yarın hesaplara yatırılacak
SGK en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi.Abone ol
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi.
SGK'den yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Depremler paniğe yol açtı! 11 bin kişi adayı terk etti, ek önlemler alındı