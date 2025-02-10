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SGK duyurdu! Emekli maaş farkları yarın hesaplara yatırılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
SGK duyurdu! Emekli maaş farkları yarın hesaplara yatırılacak

SGK en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi.

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 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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