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Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı

Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı

Beşiktaş, Kolombiya ekibi CD La Equidad takımının orta saha oyuncusu Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı.

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Beşiktaş Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'nun transferi için oyuncu ve kulübü CD La Equidad ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın İstanbul'a gelecektir." denildi.

Elan Ricardo kimdir?

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya’da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.

Arroyo'yu renklerine bağlamıştı

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmesi için İstanbul'a getirdiği 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo'yu dün renklerine bağlamıştı.

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