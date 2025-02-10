2023'teki CHP kurultayı hakkında soruşturma! Sinan Burhan: Şaibe iddiası yeni değil

Gazeteci Sinan Burhan, CHP kurultayına ilişkin iddiaların yeni olmadığını ve çok sayıda kişinin ifadesine başvurulduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burhan "İki yıllık bir süreç. Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamza Çebi’ninde ifadesi alınacak" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "CHP Kurultayında şaibe iddiası yeni değil. " dedi. Burhan "Konunun hükümet yada Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgisi yok. CHP Eski Gençlik Kolları Muş İl Başkanı Erkan Çakır kurultayda para, makam, torpil döndüğünü iddia ediyor. Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise Erkan Çakır ile ilgili suç duyurusu yapıyor. İki yıllık bir süreç. Konu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında. Soruşturmada gizlilik kararı var. Çok sayıda kişinin ifadesine başvurulmuş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamza Çebi’ninde ifadesi alınacak" ifadelerini kullandı.