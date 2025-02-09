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Depremler paniğe yol açtı! 11 bin kişi adayı terk etti, ek önlemler alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Depremler paniğe yol açtı! 11 bin kişi adayı terk etti, ek önlemler alındı

Santorini'de son haftalarda artan sismik hareketlilik, Ada'da yaşayan halk ve ziyaretçiler arasında büyük paniğe neden oldu.

Depremler paniğe yol açtı! 11 bin kişi adayı terk etti, ek önlemler alındı

Art arda meydana gelen depremler nedeniyle 11 binden fazla kişi Ada'yı terk ederken yetkililer, olası büyük bir depreme karşı ek güvenlik önlemleri almaya başladı.

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Depremler paniğe yol açtı! 11 bin kişi adayı terk etti, ek önlemler alındı

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, son iki hafta içinde büyüklükleri 3,5 ile 5,2 arasında değişen çok sayıda deprem oldu. Bu durum hem Santorini sakinleri hem de turistler arasında tedirginliğe yol açtı.

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Depremler paniğe yol açtı! 11 bin kişi adayı terk etti, ek önlemler alındı

Özellikle sahil kesimlerinde yaşayanlar, kendilerini daha güvende hissetmek amacıyla evlerini terk ederek iç kesimlere gitmeye ya da tamamen Santorini'den ayrılmaya karar verdi. Ada'nın her zaman canlı olan turistik noktaları ise bu durumdan olumsuz etkilendi.

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Depremler paniğe yol açtı! 11 bin kişi adayı terk etti, ek önlemler alındı

Olası acil durum senaryosuna karşı Santorini'ye bir arama kurtarma köpeği ile insansız hava araçları eşliğinde kurtarma ekipleri gönderildi.

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