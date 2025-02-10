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MEB: LGS’ye yönelik ikinci örnek soru kitapçıkları yayımlandı

MEB: LGS’ye yönelik ikinci örnek soru kitapçıkları yayımlandı

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik ikinci örnek soru kitapçıklarının yayımlandığını duyurdu. Öğrenciler, örnek soru kitapçıklarına ve çözüm videolarına MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik ikinci örnek soru kitapçıklarının yayımlandığı bildirildi.

MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin birinci örnek soru kitapçıklarını yayımlamıştı. İkinci örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları da öğrencilerin erişimine açıldı.

Bakanlığın internet adresinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek sağlamak amacıyla hazırlanan ikinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar erişime açıldı.

'2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAYIMLANAN TOPLAM SORU SAYISI 90'

"İkinci örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. Böylece 2024-2025 eğitim öğretim yılında yayımlanan toplam soru sayısı 90 oldu.

Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak düzenlendi.

Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.

Yayımlanan soruların hazırlanmasında, ilgili derslerin öğretim programında belirtilen konu ve kazanımlar ile ders kitapları rehber alındı. Soruların çözümlerine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi YouTube kanalından ulaşılabilmekte.”

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden, örnek soru kitapçıklarına ve çözüm videolarına ulaşabilir.

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