İstanbul Valiliği: Salı akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor

İstanbul Valiliği, salı akşam saatlerinden çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı kar yağışı beklendiğini açıklayarak "dikkatli ve tedbirli olunması" uyarısı yaptı.

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Son meteorolojik değerlendirmelere göre bir açıklama yapan İstanbul Valiliği, aralıklı yağmur olarak görülen yağışın bu akşam saatlerinde batı ve kuzey ilçelerinde kar şeklinde görüleceğini, salı akşam saatlerinden çarşamba öğle saatlerine kadar da il genelinde kar yağışının beklendiğini duyurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, salı tarihli uçuşlarda yüzde 5 ve çarşamba tarihli uçuşlarda ise yüzde 10 oranında iptal söz konusu olacağı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), sabah saatlerinde İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı beklendiğini, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgası konusunda uyarıda bulunmuştu.

'SALI AKŞAMDAN İTİBAREN İL GENELİNDE KAR BEKLENİYOR'

İstanbul Valiliği de son meteorolojik değerlendirmelere göre yeni bir açıklama yaptı. "Dikkatli ve tedbirli olunması" konusunda uyarı bulunan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; ilimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etksine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir. 11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, salı günü akşam ilk saatlerden, çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir."

SABİHA GÖKÇEN'DE İPTALLER

Geçen hafta da bazı uçuşların iptal edildiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı sonrasında yeni ipttallere karar verildi. Havalimanı yetkililerinin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 11.02.2025 tarihindeki uçuşlar %5 ve 12.02.2025 tarihindeki uçuşlar %10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir.”